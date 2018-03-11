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Instagram составит достойную конкуренцию Snapchat

Вчера, 20:48

TechCrunch обнаружило в коде Android-версии Instagram иконки вызова. Специалисты уверяют, что сервис вскоре составит конкуренцию Snapchat. Официального подтверждения новой опции пока нет.

Тематическое издание TechCrunch информирует о возможном пополнении функционала сервиса фотографий Instagram. Согласно предварительным данным, разработчики могут создать реального конкурента для сервиса Snapchat.

В Сети появились фото, подтверждающие наличие в коде Android-версии для возможного совершения видеозвонков и передачи голосовых сообщений. Это, по словам специалистов, означает, что внутреннее тестирование новых функций (анонсированное в январе) уже завершено и скоро стоит ожидать их запуска.


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