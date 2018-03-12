Statista рассказала о ежеминутных событиях в интернете за 2017 год

Сегодня, 01:45

Аналитики международного рейтингового агентства Statista предоставили в широкий доступ отчет о ежеминутных событиях в интернете за прошедший год. Как показали исследования, Всемирная паутина существовала в напряженной и динамической реальности.

В 2017 году пользователи социальной сети Facebook стали абсолютными лидерами по количеству загрузок и межличностному общению. Каждая минута наполнялась появлением 242 тысяч фотографий и многократно превышающем общий трафик количеством комментариев. Аналитики связывают такую активность запретом социальной сети «ВКонтакте» на территории Украины.

От Facebook значительно отстал Instagram, который проходит начальную фазу развития. Владельцы страниц этой социальной сети за одну минуту загружали до 65 тысяч фотографий, что стало вторым результатом от общего числа пользователей. Широкую популярность, судя по отчету Statista, начинают приобретать такие мессенджеры, как Tinder, обеспечивающие быстрые знакомства и соединения пар. Только в течение 60 секунд регистрировалось соединения 18 тысяч одиноких сердец.