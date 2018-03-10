В Китае начали разрабатывать 6G связь

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В Китае учёные и инженеры приступили к разработкам нового стандарта мобильной связи 6-го поколения, то есть 6G. Информацию об этом рассказал Мяо Вэй, занимающий должность министра промышленности и информатизации, в рамках 1 сессии Всекитайского собрания народных представительств 13 созыва. По словам министра, мобильная связь должна развиваться вместе с «интернетом вещей».

Мяо Вэй во время своей речи сказал, что в конце 2017 года учёные из КНР начали разрабатывать новый стандарт связи 6G. Такой стремительный рост технологий обеспечил не только общение людей посредством мобильной связи, но и взаимодействие человека с машинами, а также самих машин с машинами. За этим будущее, добавляет Вэй. Стремление подготовиться ко всему, что ждёт человека, является одной из самых основных причин усовершенствования существующей мобильной связи.

Министр также отмечает и ряд направлений «интернета вещей». А именно он акцентирует внимание на беспилотных автомобилях и других транспортных средствах, которые в будущем станут достоянием всего общества.