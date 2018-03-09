Все больше взрослых людей начинают пользоваться Instagram

Вчера, 23:09

Появились интересные данные о взрослой аудитории Instagram в России. В Екатеринбурге чаще всего на сайте регистрируются мужчины 45-54 лет.

Российский сегмент пользователей Instagram сильно изменился за минувший год. Самыми активными оказались представители сильного пола: мужчины 45-54 лет захотели иметь аккаунт в соцсети. Популярным фотоблогом все больше пользуются не только отечественные столицы, но и регионы.

Согласно имеющимся сведениям, более всего поменялось возрастное распределение аудитории сайта. Так, например, в прошедшем году Instagram чаще пользовались фолловеры возрастом 13-34 года, то в нынешнем году их доля упала до 54,7%. Люди старше 35 лет все чаще начинают регистрироваться в соцсети.

Екатеринбург оказался в лидерах по числу пользователей Instagram. Порталом пользуются 61,6% жителей города.