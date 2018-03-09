Суд позволил Трампу блокировать подписчиков в соцсетях

Вчера, 22:03

Американский суд постановил, что президент страны может блокировать читателей в личном аккаунте соцсетей, и это не противоречит конституции. Таким образом, у Дональда Трампа «развязались руки».

8 марта прошло заседания суда по делу об ограничении доступа некоторых подписчиков к аккаунту Дональда Трампа в Twitter. Адвокаты правительства заявляют, что блокировка пользователей должно быть исключительно личным делом президента. Разборки в суде начались после иска Института первой поправки имени Найта Колумбийского университета США. Организация подала в суд на президента от имени семи читателей, заблокированных в официальном аккаунте Трампа. Как думают пользователи, это нарушает их право на свободу слова.

По мнению генерального прокурора США Майла Баэра, любой чиновник, и президент в частности имеет право выбирать себе собеседника в соцсетях.