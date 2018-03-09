Жителей Пскова поразила отчаянная пенсионерка на горных лыжах

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Жители Пскова активно обсуждают в местном сегменте социальных сетей ролик, на котором пожилая женщина мастерски управляется с заснеженным склоном, стоя на горных лыжах. Видео опубликовали в канун 8 Марта и оно тот час же приобрело огромную популярность.

Автор публикации утверждает, что кадры сняты в Мальской долине. Сам пользователь признаётся, что был восхищён мастерством пожилой лыжницы. При этом он обращается внимание на то, что одежда пенсионерки вовсе не похожа на наряд спортсмена. Между тем, ряд комментаторов предположили, что видео является постановочным, а бабушка – фейковой.

Ранее мы писали, что две пенсионерки-экстремалки из Башкирии и Иркутской области покорили социальные сети. Пожилые женщины, вопреки предрассудкам, занимаются любимыми занятиями. Любовь Мореховдова каждый день бегает на коньках, а Тамара Шагинурова в свои 80 с лишним лет продолжает прыгать с парашютом.