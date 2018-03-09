В Twitter фейковые новости распространяются в шесть раз быстрее настоящих

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Скорость распространения фейковых новостей в социальных медиа выше скорости передачи правдивой информации в шесть раз. К соответствующим выводам на примере исследования, проведённого в сети микроблогов Twiter, пришли учёные из Массачусетского технологического университета в США.

Специалисты утверждают, что для изучения тенденции им пришлось провести анализ распространения в период с 2016 по 2017 год 126 тысяч ложных новостей, опубликованных с трёх миллионов аккаунтов в Twitter. Выяснилось, что количество пользователей, желающих распространить ту или иную фейковую информацию, может составлять от 1000 до 100 тысяч. В то же время, в среднем настоящие новости не имеют аудиторию читателей более 1000 человек.

Ранее в Кембридже создали игру для создания фальшивых новостей. Целью создания программы стало обучение пользователей отличать ложные сообщения от настоящих по ряду ключевых параметров.