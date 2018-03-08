Мошенники похитили 3 млн рублей с электронного кошелька

Вчера, 18:59

У 27-летнего дизайнера мошенники украли почти 3 миллиона рублей с электронного кошелька. В большинстве случаев, для кражи криптовалюты грабители пользуются телефонами на Android.

На конгрессе в Барселоне поделились информацией, что в последнее время участились случаи кражи денег с электронных кошельков. У Олега Филимонова украли большую сумму денег. Олег говорит, что первый биткоин ему подарили друзья, затем мужчина освоился в этой сфере и зарабатывал хорошие суммы. После молодой человек решил скачать мобильное приложение, а на утро его счет опустел. Специалист по разработке антивирусов говорит, что очень легко обмануть современного пользователя Интернета. Сейчас есть биржа криптовалют Poloniex, которая не имеет приложения для телефонов, чем и воспользовались злоумышленники. Они создали «левую» платформу, с помощью которой воровали пароли от кошельков пользователей.

Эксперты подчеркивают, что сторонние приложения для кошельков это одна сторона беды. Мошенники научились красть деньги с помощью приложений по добыче денег. Доступ к системе Android может получить любой пользователь. К тому же, многие качают приложения со сторонних источников.