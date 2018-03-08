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В Волгограде парень в сети унизил любительницу секс-экспериментов

Вчера, 19:12

В Волгограде мужчина вместо поздравлений к 8 марта публично унизил девушку. Следуя записи из соцсети дама является любительницей секс-экспериментов. Причины противостояния между молодыми людьми неизвестны.

 Волгоград встревожен перепиской в социальной сети «ВКонтакте». Неизвестный мужчина Артем публично оскорбил и унизил женщину. По его словам она не является тем, кем ее считают. Он подчеркивает свою неприязнь и обещает расправиться.

 По его комментариям она является любительницей участия в секс-оргиях и не брезгует связями с разными мужчинами. Ответа на столь откровенные обвинения нет.

«Тебе все равно с кем: лесбиянка, би, МЖМ, ЖМЖ, Бдсм, в групповушках участвуешь», - подчеркивает автор поста.

Парень осведомлен, что ему грозит ответственность за поступок. Который он желает совершить. Масло в огонь подлили и комментаторы, подтверждающие их интимную связь с девушкой.


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