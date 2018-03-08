Блогер Варламов унизил Уфу и ее правительство

Сегодня, 17:25

Совсем недавно Илья Варламов приехал в Уфу и ему не очень понравился город. Блогер выложил пост, в котором он критикует и унижает администрацию города, его внешний вид и транспорт.

Илья говорит, что администрация города совсем не выполняет свою работу. Больше всего блогера поразил транспорт Башкирской столицы. Он подчеркивает, что «пик» пассажиров приходится на маршрутки и ПАЗы, владельцы которых регистрируются как частные предприниматели и доход идет не в казну города, а в карманы владельцев. По словам Варламова, один трамвай смог бы заменить десять таких маршруток. Также блогер не забыл упомянуть и внешний вид Уфы, написав, что в городе присутствует очень много старых ветхих зданий. Варламов подчеркивает, что во время саммитов ШОС и БРИКС старые здания прикрыли баннерами, которые находятся там и до сих пор. И судя по всему, городу нужно ждать нового события, чтобы администрация задумалась над внешним видом улиц Уфы.

От критики мужчины не ушли и пробки в городе, отсутствие дорожной разметки на трассах и даже особняк мэра. Но Илья рассказал и о положительных сторонах города. Например, он оценил аэропорт Уфы, где присутствует детская комната и необычная система заказа такси. Стоит упомянуть, что Варламов уже писал в своих постах об Уфе, которые он разделил на две части: плохую и хорошую Уфу.