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Стартовал провокационный флешмоб «Секс – это хорошо, но…»

Сегодня, 14:18

В соцсетях пользователи занудились от просмотра однотонной ленты. Стартовал новый провокационный флешмоб. Условиями является первая запись со словами: «Секс – это хорошо, но…».

 Социальные сети поглощены новым флешмобом. Юзеры откровенно решили поделиться мыслями о самом сокровенном. Активным пользователям предложено продолжить фразу: «Секс – это хорошо, но…». В итоге получается очень интересный текст в основном ориентирован на высмеивание огрехов современного мира. Под прицел попали все промахи в медицине, образовании, экономике.

«Как говорится, секс это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь выходили после парикмахерской именно с той стрижкой и покраской, какой хотели».

«Секс - это, конечно, хорошо, но вы пробовали когда-нибудь приходить в зубную поликлинику к приветливому врачу, которая сделала всё быстро, хорошо и безболезненно?».


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