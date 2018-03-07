"Яндекс" закрывает работу одного из своих сервисов

Вчера, 21:31

Российская компания "Яндекс" заявила про намерение закрыть один из своих известных сервисов, который будет недоступен в конце апреля текущего года. В 2007 году запустили фотохостинг и назвали его одноимённо, а именно "Фотки".

Это позволяло пользователям делиться своим снимками в соцсетях. При этом было достаточно загрузить фото в сервис компании, после чего скопировать ссылку и нажать на кнопку "поделиться". В то время это было удобно, но сейчас этой функцией пользуются единицы. По этой причине компания и решила закрыть этот сервис. В конце апреля запускается перенос всех данных в другой сервис под названием "Яндекс.Диск". Начиная с сегодняшнего дня, пользователи уже не смогут загружать фото на старый сервис или редактировать их. Теперь материалы можно будет только просматривать.