«Оскар» уверенно победил порносайты

Сегодня, 05:15

Аналитики ведущих мировых порноресурсов в прошедшее воскресенье зафиксировали массовый исход любителей «клубнички». Экспертами был сделан однозначный вывод, что «Оскар» напрочь победил порносайты.

Церемония вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе на пять часов опустошила сайты с порнографическим контентом. Почитатели «взрослого кино» переметнулись в сверкающий мир Голливуда, чтобы проследить за красочным действом. Среди «перебежчиков» прогнозируемо лидировали женщины. Мужчины не столь охотно покидали порносайты.

Более всего желающих посмотреть церемонию оказалось в Северной Каролине и Нью-Йорке. Там трафик обвалился на 10%. Самые стойкие и преданные любители порнороликов живут в Алабаме и Южной Каролине. В Соединенных Штатах за воскресный вечер идет настоящая битва телекомпаний и интернет-ресурсов. Вне конкуренции только те каналы, которые показывают игры Национальной футбольной лиги.