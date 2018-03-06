Новая уязвимость "ВКонтакте" позволяет читать чужие переписки

Вчера, 21:22

В соцсети "ВКонтакте" обнаружили уязвимость, позволяющую читать чужие переписки через сервис статистики SimilarWeb. Данную погрешность в платформе обнаружил разработчик Yoga2016.

Программист сообщил администрации "ВКонтакте" о том, что сервис SimilarWeb позволяет взламывать чужие переписки в соцсети. В пресс-службе «ВКонтакте» говорится, что уязвимость не связана с проблемой соцсети, а создана разработчиками, которые имеют доступ к API. К примеру, они могут использовать личную переписку в альтернативных клиентах для мессенджера «ВКонтакте» с явного разрешения конкретного пользователя.

Разработчик Yoga2016 рассказал, что благодаря уязвимости смог получить доступ к страницам нескольких пользователей, однако сообщать алгоритм взлома программист отказался. Администрация "ВКонтакте" сообщила разработчику, что доступ к переписке осуществляется с помощью сторонних сервисов и уже сейчас руководство соцсети работает над устранением уязвимости.