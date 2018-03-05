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myWidget создал видеоконструктор для рекламщиков myTarget

Вчера, 19:20

Специалисты из сервиса myWidget создали специальный бесплатный видеоконструктор для рекламодателей myTarget. Благодаря новому инструменту можно будет за несколько минут сделать проморолики для добавления их в рекламную компанию от myTarget. Информация об этом рассказывается в сообщении компании.

Глава сервиса myWidget Евгений Годов сообщил, что специалисты создавали и улучшали трансляции, а также рекомендации роликов. Во время этого программисты погрузились в специфику работы с видеоредакторами. В наши дни данный формат среди пользователей очень востребован. За 2017 год доля затрат на видеорекламу стала больше на целых 11 процентных пунктов. Если учитывать уже сложившийся тренд и потребности в похожих инструментах, компания решила запустить свой сервис по созданию рекламного ролика. Бюджет для этого абсолютно не нужен.

Для создания ролика нужно лишь загрузить изображения на сервер, выбрать формат видео, выбрать фон, текст, шрифт и временные промежутки. А затем необходимо просто добавить анимацию.

Всего в один проморолик можно добавить до 10 слайдов по 30 секунд.


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