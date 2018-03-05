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Популярную страницу в Instagram заблокировали после шуток над Бузовой

Вчера, 18:22

В Instagram заблокировали популярную страницу «Камчатский репортёр». Именно на ней были размещены посты с фотоматериалами, на которых Бузова показывала нацистское приветствие, по крайней мере так решили пользователи и администраторы. Сама же Ольга возможно и не задумалась о том, что делала. Отмечается, что на заблокированной страницы была аудитория в 300 тысяч человек.

Сами администраторы заблокированной страницы считают, что причиной стали посты про исполнительницу песен Ольгу Бузову. Всего за пару дней до случившегося на странице появились публикации, которые были посвящены приезду Ольги Бузовой на полуостров.

На одном из фото девушка стояла у памятника «Здесь начинается Россия». Однако внимание публики вызвала правая рука Бузовой, которая изображала нацистское приветствие. По крайней мере так решили сами люди.

 

После этого администраторы сделали пост о том, как певица не вышла к поклонникам в аэропорту и неправильно назвала краевую столицу. Сразу же после этого станицу «Камчатский репортёр заблокировали».

Максим Артемьев, который является одним из основателей проекта, предположил, что возможно блокировка и посты – это просто стечение обстоятельств или сбой в работе системы. Поэтому администрация сейчас общается с представителями Instagram и даже обращается в Роскомнадзор.  

Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову заподозрили в родстве с Адольфом Гитлером .


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