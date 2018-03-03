VistaNews.ru


Эксперты рассказали, что даст Dropbox сотрудничество с Google

Вчера, 20:06

На днях стало известно, что Google инициировала IPO для сбора $500 млнна интеграцию сервиса Dropbox с приложениями Microsoft Office. Эксперты рассказали, что принесёт файлообменнику такое сотрудничество.

Нововведение, по словам специалистов, позволит пользователям G Suite создавать, открывать и редактировать собственные файлы непосредственно из Dropbox. Это же касается и старых поклонников сервиса. Помимо прочего, в Google планируют осуществить интеграцию Dropbox с Google Hangouts, что даст возможность искать и обмениваться файлами Dropbox прямо из чата. Ожидается, что реализация проекта состоится во второй половине 2018 года.

Ранее мы писали, что Google перешел на новый платежный сервис. Google Pay совмещает возможности Google Wallet и Android Pay.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.