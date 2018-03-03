Эксперты рассказали, что даст Dropbox сотрудничество с Google

Вчера, 20:06

На днях стало известно, что Google инициировала IPO для сбора $500 млнна интеграцию сервиса Dropbox с приложениями Microsoft Office. Эксперты рассказали, что принесёт файлообменнику такое сотрудничество.

Нововведение, по словам специалистов, позволит пользователям G Suite создавать, открывать и редактировать собственные файлы непосредственно из Dropbox. Это же касается и старых поклонников сервиса. Помимо прочего, в Google планируют осуществить интеграцию Dropbox с Google Hangouts, что даст возможность искать и обмениваться файлами Dropbox прямо из чата. Ожидается, что реализация проекта состоится во второй половине 2018 года.

Ранее мы писали, что Google перешел на новый платежный сервис. Google Pay совмещает возможности Google Wallet и Android Pay.