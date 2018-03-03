VistaNews.ru


В Воронеже три голые брюнетки попали в клетку и стали секс-рабынями

Сегодня, 10:24

В Воронеже обсуждают нюансы недавнего скандального происшествия. В соцсети «ВКонтакте» Василиса Тыргенева сообщила о съемках клипа «Это фиаско братан». В ходе творческого процесса героини: три голые брюнетки попали в клетку и стали секс-рабынями.

 В Воронеже завершились съемки клипа на композицию «Это фиаско братан». По сценарию ролика, полуголые привлекательные брюнетки были помещены в красивую золотую клетку. В итоге съемочный процесс был дополнен не только песней, но и смыслом, по которому ныне живут многие содержанки.

 В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Блокнот Воронеж» появилось сообщение от одной из участниц проекта Василисы Тыргеневой. Девушка сообщила, что мечта любого мужчины исполнилась в клипе. Дата премьеры видеоработы не указана автором, однако фото вызвало у пользователей Сети огромный резонанс.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.