В Воронеже три голые брюнетки попали в клетку и стали секс-рабынями

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В Воронеже обсуждают нюансы недавнего скандального происшествия. В соцсети «ВКонтакте» Василиса Тыргенева сообщила о съемках клипа «Это фиаско братан». В ходе творческого процесса героини: три голые брюнетки попали в клетку и стали секс-рабынями.

В Воронеже завершились съемки клипа на композицию «Это фиаско братан». По сценарию ролика, полуголые привлекательные брюнетки были помещены в красивую золотую клетку. В итоге съемочный процесс был дополнен не только песней, но и смыслом, по которому ныне живут многие содержанки.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Блокнот Воронеж» появилось сообщение от одной из участниц проекта Василисы Тыргеневой. Девушка сообщила, что мечта любого мужчины исполнилась в клипе. Дата премьеры видеоработы не указана автором, однако фото вызвало у пользователей Сети огромный резонанс.