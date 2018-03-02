Google добавила функцию Song Maker в Chrome Music Lab

Вчера, 18:30

Функцию Song Maker, позволяющую писать собственную музыку прямо в браузере, добавили в сервис Chrome Music Lab разработчики корпорации Google. Отныне пользователи смогут посредством симуляторов музыкальных инструментов с интуитивно понятным интерфейсом создавать собственные шедевры и делиться ими с друзьями.

Интеграция новой опции прошла в рамках проекта Music in Our Schools Month. Целью её, по словам разработчиков, является упрощение сервиса и его популяризация. За считанные минуты пользователи смогут создать трек и поделиться им с друзьями посредством отправки сформированной системой ссылки. Помимо прочего Song Maker поддерживает голосовое управление. Функционал сервиса достаточно разнообразен, но в то же время не сложен и понятен.

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