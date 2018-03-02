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Запрещенный Azino777 попал в топ-15 рекламодателей, продающих видео

Сегодня, 12:10

Роскомнадзор внес в реестр сайтов с запрещенной информацией онлайн-казино Azino777. Ресурс с видеорекламой от Вити Ак-47 попал в топ-15 рекламодателей, продающих видео. О 14-й позиции сайта сообщает Mediascope.

 Mediascope информирует о популярности незаконного игорного бизнеса в России. Запрещенный Роскомнадзором Azino777 специализируется на рекламе видеороликов с участием Вити Ак-47. По количеству просмотров контента интернет-ресурс занял почетное 14 место и вошел в 15 лучших рекламодателей. В списке значатся Pepsi, Mars, Procter & Gamble, Unilever, Reckitt Benckiser и другие.

Специалисты подчеркивают, что сайт работает на завлечении новых игроков, провоцируя людей на азарт и проигрыши. К примеру, за первый депозит дарится единственный постоянно действующий в Азино бонус - 777 рублей, который зачисляется на счёт игрока.


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