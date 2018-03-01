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В Германии Facebook запретили использовать данные пользователей из WhatsApp

Вчера, 22:20

Высший административный суд Гамбурга c 1 марта не разрешает соцсети Facebook экспортировать личные данные немецких пользователей из мессенджера WhatsApp.

Согласно решению суда, компании Facebook не разрешается получать данные граждан Германии, которые пользуются мессенджером WhatsApp. И даже в том случае, если пользователи дадут свое согласие. Об этом стало известно сегодня после официального сообщения, которое было размещено на судебном сайте. Решение было принято судом, которое основывается на законе о защите информации.

По сведениям компании DPA, в августе 2016 года WhatsApp хотел экспортировать номера телефонов пользователей Facebook для того, чтобы улучшить настройки рекламы в социальных сетях.

Это не первое судебное дело Германии с компанией Facebook. Чуть раньше земельный суд Берлина уже судился по поводу настроек местонахождения пользователей соцсетей.


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