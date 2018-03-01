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Состояние Павла Дурова оценили в 1,7 миллиарда долларов

Вчера, 20:43

Аналитики журнала Forbes оценили нынешнее состояние «родителя» мессенджера Telegram Павла Дурова в 1 миллиард 700 миллионов долларов. По мнению экспертов, в настоящее время имеются серьезные тенденции к ускоренному росту.

Оценка экспертов основана на прогрессе компании, которая не останавливается на достигнутом, а расширяется за счет инновационных разработок одновременно по нескольким направлениям. Что касается самого мессенджера, то, по самым осторожным прогнозам, за три месяца наступившего года количество пользователей увеличится вдвое и составит 200 миллионов человек.

Кроме того, по инсайдерской информации Дуров со своей командой намерен вплотную заняться созданием многофункциональной платформы для блокчейн-технологий. В нее войдут моментальные денежные переводы, аналогичные Visa, инновационные контракты Ethereum, а также многое другое. Это позволит основателю Telegram в разы увеличить свои активы, в том числе и в криптовалюте.


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