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Google запустит собственный корпоративный мессенджер Hangouts Chat

Вчера, 19:18

Google запускает собственный корпоративный мессенджер Hangouts Chat. Он разделяется на две категории: Chat и Meet. В первом можно общаться во время больших видеопрезентаций, а второй годится для быстрых текстовых сообщений.

Ранее этот мессенджер был уже запущен, как бета-версия, но доступ к нему был ограничен, а теперь у каждого будет возможность воспользоваться новым корпоративным мессенджером.

Гугл называет этот мессенджер умным, так как в нем есть возможность общения с 25 ботами, которые могут выполнять всевозможные поручения, такие, как составление графиков и расписаний, согласно с календарем и т. д.

На первый взгляд мессенджер ничем не отличается от остальных, но если разобраться в настройках, то пользователь будет поражен количеством его возможностей. Например, данный мессенджер поддерживает 28 языков, а в одной конференции может быть около 8 тысяч участников.


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