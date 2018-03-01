Facebook поможет безработным из 40 стран трудоустроиться через соцсеть

Сегодня, 13:06

Разработчики Facebook запустили функцию, которая дает возможность пользователям из 40 стран найти себе подходящую работу или наоборот, подобрать сотрудников. В российском сегменте услугами сетевой биржи труда можно воспользоваться в Москве.

Администрация Facebook не стала «изобретать велосипед», а пошла по уже проторенной дороге. Работа сервиса основана на создании профильных вкладок, где пользователи социальной сети оставляют свои объявления или просматривают список предоставляемых вакансий. Затем идет обсуждение взаимных условий и назначается время личного собеседования. Такая система значительно экономит время и упрощает поиск.

В настоящее время, как сообщают в Facebook, четверть американских пользователей соцсети начали активный поиск работы при помощи новой функции. Компания уже не один год вводит различные инициативы по поддержанию малого бизнеса. На эту программу за последние восемь лет было потрачено около одного миллиарда долларов. Администрация не собирается останавливаться на достигнутом.