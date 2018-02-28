Завтрак пестрого дятла из Воронежского заповедника покорил Сеть

Вчера, 21:20

Сотрудники Воронежского заповедника поделились в Сети интересным роликом. Завтрак пестрого дятла покорил пользователей Интернета. Птица показала, как приходится выживать зимой и добывать еду из шишки.

Познавательное видео смогли разместить сотрудники Воронежского заповедника. Отснятый материал поместили в открытом доступе. Ролик демонстрирует образ питания самки дятла зимой в условиях заповедника.

Птица завтракала семенами сосны, которые самостоятельно добывала из плода, находящегося в щели дерева.

Птицы обладают уникальными клювами, которые помогают добывать пищу из коры деревьев и разнообразных плодов сосны и ели. Особи пестрого дятла издают особые звуки при поедании насекомых. Особенная активность птиц наблюдается биологами в период весны.