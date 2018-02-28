AliExpress отправил товар по адресу "забили до смерти цыгана"

Вчера, 19:58

Известная китайская торговая площадка AliExpress отправила товар но адресу «забили до смерти цыгана».

Как стало известно мужчина, проживающий в Тульской области, долго ожидал прибытие своего товара, заказанного на AliExpress. По этой причине он обратился к продавцу, чтобы поинтересоваться в чем дело. Продавец рассказал, что товар был отправлен вовремя и предложил перепроверить правильность введенного адреса.

Как оказалось, все дело в неправильном адресе - «Россия, Тула, Забили до смерти цыгана». Предположительно, причнной ошибки является неправильный многоуровневый перевод. Текст сначала переводился с русского языка на английский, а затем на китайский.

Следует отметить, что ошибки такого рода не редкость.