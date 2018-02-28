Абоненты «Билайн» в среднем используют три мессенджера

Сегодня, 10:02

Специалисты из «Билайн» провели детальный анализ пристрастий своих абонентов в выборе операторов для быстрых сообщений. Оказалось, что среднестатистический пользователь ведет переписку минимум по трем мессенджерам, самым популярным из которых, является WhatsApp.

Далее в рейтинге популярности уже традиционно и на протяжении длительного времени, располагаются Skype и Telegram. Кстати за прошедший год количество пользователей удвоилось, что говорит о правильно выстроенной политике администраций мессенджеров и разработчиков обновлений, а также дополнений. Трафик же WhatsApp вырос на 40%.

Эксперты проанализировали степень пристрастий по нескольким параметрам, в частности, по возрастным категориям. Наиболее активно используют мессенджеры абоненты «Билайн» в диапазоне от 25 до 45 лет, более половины из них являются активными пользователями. Далее неожиданно вышла вперед более старшая возрастная группа до 65 лет. 18-летние абоненты менее активны. Среди лидеров прогнозируемо оказались жители столицы и российских мегаполисов.