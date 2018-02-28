В Казани «Билайн» расширяет сеть офисов продаж

Сегодня, 09:55

В Казани готовятся к проведению ЧМ-2018 по-своему. Компания «Билайн» расширяет сеть офисов продаж. Новые точки сети можно отследить на карте или в приложении «Мой Билайн».

«Билайн» планирует расширение своих офисов. Причиной этого стало ожидание иностранных гостей на ЧМ-2018. В Казани на центральной пешеходной улице Баумана будет работать первый англоязычный пункт помощи абонентам.

«Наши офисы из традиционных точек продаж SIM-карт и гаджетов превращаются в современные маркет-плейсы», - подчеркнули в «Билайн».

Такие офисы помогут клиентам ощутить удобство и комфорт. По приходу к специалистам можно будет подобрать все необходимые телекоммуникационные услуги, приобрести новинки смартфонов и аксессуары. В компании заявили, что помогут своим абонентам максимально комфортно получить нужный пакет услуг при минимальных затратах. Офис в Казани стал одним из первых в цепочке открытий офисов с англоязычным персоналом во всех городах-участниках Чемпионата Мира 2018 года.