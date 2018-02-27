YouTube канал русского блогера заблокирован по обвинению в плагиате

Вчера, 19:37

YouTube канал русского видео-блогера Дмитрия Шамова был заблокирован по обвинению в плагиате после того, как телеканал «РЕН-ТВ» украл фрагмент видеоролика из канала Дмитрия.

Дмитрий уже долгое время живет в Японии и снимает видео о местной культуре, стиле и образе жизни, а так же о разнообразных традициях страны восходящего солнца.

Как рассказывает сам блогер, телеканал уже около года использует фрагменты его видеороликов в своих видео-сюжетах. Однако, никаких обвинений по поводу нарушения авторского права он не предъявлял, хотя и был против этого. Последней каплей стал тот факт, что после очередного случая кражи авторских материалов, администрацией YouTube был заблокирован его собственный канал. Дмитрий был сильно возмущен и высказал свое мнение по поводу происходящего на интернет-портале Pikabu. Шамова поразил тот факт, что, несмотря на то, что на кадрах есть его жена, личная квартира, да и сам видеоролик был добавлен на канал в 2015 году, администрация видео-хостинга обвинила именно его в плагиате, посчитав телеканал «РЕН-ТВ» первоисточником.

После блокировки его аккаунта, Дмитрий незамедлительно подал иск на восстановление его аккаунта и подробного рассмотрения дела. В скором времени модераторами YouTube канал был восстановлен.