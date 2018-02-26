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Оптическая иллюзия наделила испанку аномально узкими ногами

Вчера, 21:04

Публикация в Instagram известного испанского фешн-блогера Marisol развеселила социальные сети тем, что на прикреплённом к ней снимке кажется, что девушка имеет чрезвычайно узкие ноги. Как выяснилось, всё дело в оптической иллюзии.

На фото блогер позирует перед камерой стоя боком, демонстрируя свой наряд: трёхцветную кофту и тёмные брюки. При этом нижней части правой ноги Marisol объектив не захватил, а левая конечность и вовсе не видна. Всё это в сумме с лампасом того же оттенка, что и пол комнаты, в которой фотографировалась девушка, создаёт впечатление, будто у испанки обе ноги очень тонкие. Пользователи активно растиражировали пост блогера по просторам сети, однако основное внимание было уделено вовсе не её вкусовым предпочтениям, а забавной оптической иллюзии.

Ранее мы писали, что американского рэпера Шона Комбса уличили в использовании фотошопа на своих снимках в социальных сетях. Знаменитость «убирал» ненужных людей со снимков с помощью ретуши.


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