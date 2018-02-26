VistaNews.ru


Запрос «отправить сообщение Бараку Обаме» сломал поисковик Google

Сегодня, 09:41

Некоторые пользователи интернета случайно подметили неправильную работу поисковой системы Google, если ввести запрос «отправить сообщение Бараку Обаме», то поисковик вместо корректной информации и данных выдаёт пользователю просто набор символов.

Информацию о некорректной работе Google сообщают участники развлекательного портала Reddit. Они сообщили, что через поисковик хотели узнать контактную информацию бывшего президента США Барака Обамы, чтобы написать ему письмо. Однако Google отказался выдавать корректные результаты. То есть на запрос «написать сообщение Бараку Обаме» поисковая система выдавала бессмысленный ответ с набором различных символов.

Примечательно, что такая некорректная работа наблюдается только на смартфонах и планшетах, которые работают на операционной системе Android. Что касается iOS и полной версии Google, то она работает без сбоев и полностью корректно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.