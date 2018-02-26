Запрос «отправить сообщение Бараку Обаме» сломал поисковик Google

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Некоторые пользователи интернета случайно подметили неправильную работу поисковой системы Google, если ввести запрос «отправить сообщение Бараку Обаме», то поисковик вместо корректной информации и данных выдаёт пользователю просто набор символов.

Информацию о некорректной работе Google сообщают участники развлекательного портала Reddit. Они сообщили, что через поисковик хотели узнать контактную информацию бывшего президента США Барака Обамы, чтобы написать ему письмо. Однако Google отказался выдавать корректные результаты. То есть на запрос «написать сообщение Бараку Обаме» поисковая система выдавала бессмысленный ответ с набором различных символов.

Примечательно, что такая некорректная работа наблюдается только на смартфонах и планшетах, которые работают на операционной системе Android. Что касается iOS и полной версии Google, то она работает без сбоев и полностью корректно.