Новые стикеры в ВК: Сексуальные девушки призывают идти на выборы

Вчера, 21:26

В социальной сети "ВКонтакте" появились стикеры с сексуальными "мультяшными" девушками, которые призывают идти на выборы президента Российской Федерации.

Таким образом соцсеть "ВКонтакте" подключилась к кампании по стимуляции желания у пользователей интернета пойти на выборы и отдать голос за самого достойного, по их мнению, кандидата.

Среди стикеров в сексуальными "мультяшными" девушками есть картинки с призывом ради будущего страны выбрать хорошего руководителя. Красотки демонстрируют свои формы и обещают "продолжения", если гражданин РФ пойдет и проголосует за одного из кандидатов в день выборов.