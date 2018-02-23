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Илон Маск раскрыл пароль от WiFi с глобальным интернетом

Сегодня, 15:52

Владелец компании SpaceX Илон Маск проверил посещаемость своей страницы. Бизнесмен раскрыл пароль от WiFi с глобальным интернетом своим подписчикам. Шутку оценили по достоинству. Поскольку ключом стало слово martians (марсиане).

Илон Маск провел за нос своих поклонников и подписчиков в социальной сети Twitter. Предприниматель разместил кричащий пост на странице со словами, что якобы ключом входа в WiFi с глобальным интернетом является слово martians (марсиане). Однако после стало известно, что это шутка.

Юзеры уверенны, что таким провокационным методом Маск хотел обратить внимание к своей персоне и косвенно сообщил, что SpaceX произвела успешный запуск ракеты-носителя, которая должна была доставить на околоземную орбиту два экспериментальных спутника, предназначенных для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты. Этот ход запланировал как первый этап в процессе вывода на орбиту до 2014 года более 20 тыс. спутников. Кодовое название проекта реализации Маском «Starlink».


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