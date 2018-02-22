«МТС» перед годовщиной «Русской весны» почти признали российский Крым

Сегодня, 21:04

Руководство «Мобильных ТелеСистем» продолжает лавировать между Сциллой и Харибдой выгоды и политической конъюнктуры. Сообщается, что несмотря на паническую боязнь санкций «МТС» включил Крымский полуостров в национальный роуминг, но при этом не внес в реестр регионов Российской Федерации.

Свою странную позицию администрация мобильного оператора никак не желает объяснять, лишь туманно сообщает, что обновление цен на услуги связи касаются и Крымского полуострова. Оператор намерен после первой декады апреля этого года обновить тарифы во всех регионах, включая Крым и Севастополь. Естественно, не в сторону уменьшения.

Тем не менее, в сообщении предоставленным руководством «МТС» ранее говорилось о некотором снижении тарифов при поездках по России, без учета Крыма. Далее оказалось, что различные подразделения компании дают абсолютно противоречивые и взаимоисключающие сведения о своей политике на территории Российской Федерации.