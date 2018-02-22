YouTube будет автоматически менять каналы подписчиков

Сегодня, 17:37

YouTube будет автоматически менять музыкальные каналы подписчиков с неофициальных на официальные.

В конце прошлого года YouTube подписал договор с известными музыкальными лейблами, такими как Warner Music, Universal и Sony. Именно по этой причине видеохостинг решил автоматически подписать пользователей на прямые каналы музыкантов.

Сообщается, что неофициальные каналы закрываться не будут, но подписываться на них пользователи не смогут. Представители видеосервиса говорят, что хотят сделать поиск любимых исполнителей и музыки проще.