В Сети появилось фейковое видео Трампа на основе порно-алгоритма

Сегодня, 18:55

В Сети появилось фейковое видео Дональда Трампа, созданное на основе порно-алгоритма deepfakes. Ролик опубликован на хостинге Youtube, и его просмотрели более 250 тысяч пользователей.

Автор ролика, используя алгоритм deepfakes, взял за основу юмористическое выступление Алека Болдуина в образе президента США. Видео позволяет оценить одновременно правдивую и подставную картинки. По мнению пользователей, это получилось весьма убедительно.

Алгоритм deepfakes позволяет помещать лицо человека в другой ролик, что часто используют в создании порно-роликов с якобы участием знаменитостей. Таким образом, автор показал, насколько просто сфабриковать кадры и выставить человека в невыгодном свете, тем более, что Дональд Трамп был уличен в секс-скандале с официанткой, произошедшем в 1985 году. Тогда он был женат на первой супруге.