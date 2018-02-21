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Facebook даст возможность пользователям добавлять в ленту новостей 3D-посты

Сегодня, 18:46

Соцсеть Facebook  предоставит своим пользователям возможность добавлять в ленту новостей посты в формате 3D. Сейчас подобная функция находится в режиме своего тестирования.

Специалисты не исключают, данная функция будет не столь востребованной, как преследование задачи нового маркетингового хода.

Сообщение о предстоящих новых возможностях Facebook разработчики нового функционала разместили на ресурсе официального блога соцсети.

Согласно обнародованной информации, пользователи получат возможность не только размещения постов в  3D, но и осуществлять их вращение. Это можно сделать посредством движения мышкой или смартфонных сенсоров.

В Facebook полагают – это большой маркетинговый шаг. Помимо того, компания уже анонсировала заключение партнёрских соглашений для того, чтобы в этой соцсети можно было интегрировать 3D-картинки, созданные сторонними приложениями.

В Сети появилась информация, что одним из первых партнёров Facebook в данном направлении станет компания Sony.


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