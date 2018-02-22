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Безумный пес жадно отобрал гамбургер у своей хозяйки

Сегодня, 04:15

Безумный пес породы брабантский гриффон жадно отобрал гамбургер у своей хозяйки. Соответствующее видео было опубликовано в Сети и уже набрало более 2,6 тысячи просмотров.

Ролик начинается с того, что пышная девушка по маленькому кусочку кусает гамбургер, показывая полное удовольствия и эйфории лицо от вкуса этого популярного фаст-фуда. Как показали следующие кадры, она не одна, кто намерен довольствоваться этим бутербродом.

Брабантский гриффон, неожиданно появившийся в ролике, жадно откусывает гамбургер вместе со своей хозяйкой, а после не оставляет девушке ни единого шанса доесть свой ужин. Собака жадно поедает фаст-фуд, пока обескураженная женщина смеется с поведения своего любимца. Безумство пса отчетливо видно в его глазах и нервном поведении. Кажется, будто его не кормили несколько дней и тут ему удалось добраться до желанной пищи.


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