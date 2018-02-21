Сегодня, 01:15

Жители Омска получили через Сеть предложения стать наркоторговцами. В некоторых случаях это делалось завуалировано, а иногда – напрямую.

Один из мужчин, проживающих в Омске, оставил такое сообщение в группе «ВКонтакте». Он откликнулся на сообщение в Сети с предложением работы. После этого он вступил в переписку с работодателем об уточнении условий.

Сначала информация о зарплате была одна. Затем омич получил файл, где расценки значились совсем другими, но и суть обязанностей была совсем иной.

Работник должен был выступать в роли курьера. Его задачей было осуществление закладок в местах, которые ему обозначат. Забирать товар нужно было аналогично.

Когда мужчина понял суть предлагаемой «работы», он от неё отказался. После этого «работодатель» отключил его от доступа к своему ресурсу.

Жители Омска в своих комментариях отметили, многие из них сталкивались с тем, что подобная работа предлагалась прямым текстом.