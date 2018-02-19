Стало известно, что чаще всего жители Санкт-Петербурга покупают в интернете

Вчера, 20:57

Сервис «Яндекс. Маркет» назвал наиболее популярные среди жителей Санкт-Петербурга онлайн-покупки. Если верить результатам исследования, чаще всего петербуржцы в сети приобретали обувь и одежду.

Специалисты «Яндекса» установили, что эту категорию товаров покупали 62,6% местных пользователей. На втором месте оказались билеты в развлекательные заведения и мероприятия (музеи, концерты, кино). Далее по приоритетности идут мелкая бытовая техника (49,6%) и смартфоны (45%). Также почти половина пользователей (на 47%) заказывает по сети товары для животных, 40% покупает продукты, 20% -товары для офиса.

Ранее в сети назвали наиболее предпочтительные для покупки 2018 году смартфоны. Подавляющее большинство позиций в нём заняли гаджеты азиатских брендов.