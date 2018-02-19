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В Сети создан сайт для отслеживания полёта к Марсу Tesla Илона Маска

Сегодня, 19:41

В Сети создан специальный сайт для отслеживания полёта к Марсу, который совершает Tesla от Илона Маска. Он стал творением инженера Бена Пирсона в содружестве с NASA.

Пользователи, которые на него зайдут, смогут получить информацию, где в данный момент находится электрокар Tesla, который отправили к Марсу 6 февраля.

Как оказалось, множество людей проявляют к этому активный интерес. Поэтому разработчики нового сайта предоставили им подобную возможность.

В начале полёта проводилась трансляция космического путешествия электромобиля с помощью камер. Затем их планомерно отключили через несколько часов полёта.

Новая веб-страничка позволяет ознакомиться с тем, как кабриолет «передвигается» по космическому пространству. В частности, там постоянно показываются параметры его удалённости от Земли и скорость носителя.

По последним данным, Falcon Heavy уносит Tesla в космос со скоростью 10,8 тысяч километров в час.

Помимо того, на сайте делаются прогнозы, когда электрокар от Маска сможет максимально приблизиться к Марсу. Предполагается, что автомобиль сможет появиться в этой точке в октябре.


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