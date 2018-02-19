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Роскомнадзор заблокировал доступ к 20 пиратским интернет-сайтам

Сегодня, 15:45

Сегодня Роскомнадзором  был заблокирован доступ к 20 интернет-сайтам, которые осуществляли пиратские трансляции телеканалов ТВ-3, ТНТ, СТС, Дождь, Пятница и REN-TV.

Сегодня на сайте Роскомнадзора была опубликована информация об ограничении доступа к незаконным трансляциям 6 каналов РФ (ТВ-3, ТНТ, СТС, Дождь, Пятница и REN-TV). С этой целью произвели блокировку 20 сайтов после соответствующих определений Мосгорсуда. На данный момент уже прекращена нелегальная трансляция телеканалов более чем на 200 интернет-сайтах, а в скором времени будет прекращена трансляция еще на 32 ресурсах (пока не истек установленный период исполнения требований).

Стоит отметить, что согласно законодательству РФ предусматриваются внесудебные меры по предотвращению нарушения как авторских, так и смежных прав.


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