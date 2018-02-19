Воронежанка сняла на видео, как билась головой об торт

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Жительница Воронежа сняла на видео то, как она бьется головой об торт. На видео отчетливо видно, что девушка это делает с счастливым лицом, то есть ей это нравилось.

Пользователи в Сети активно обсуждают странное видео, которое опубликовала пользователь Нютка. На кадрах девушка бьется головой об тортом с счастьем на лице, не показывая боли. Зачем она записала такой ролик для всех остается загадкой, но некоторые пришли к выводу, что это либо ради хайпа, либо на спор.

В комментариях люди выдвинули несколько предположений: "Да просто очередной флешмоб или, что-то вроде того, передают друг другу странные поступки", "Да с кем-нибудь поспорила, вот и результат", и прочее в таком роде.