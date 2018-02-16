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«ВКонтакте» упал из-за сбоя в дата-центре Xelent

Сегодня, 18:33

Администрация социальной сети «ВКонтакте» получила около 2 тыс. жалоб на неработоспособность сервиса. Сбой произошел в дата-центре Xelent на севере Петербурга. «ВКонтакте» упал примерно в 14:00 мск.

 «ВКонтакте» перестал работать и осуществлять командные просьбы своих пользователей. Об этом стало известно сегодня около 14:00 мск. Более 2 тыс. человек обратились за разъяснениями в центр помощи сайта. Юзеры заметили, что социальная сеть не загружается и не дает возможности осуществить отправку личного сообщения.

Причиной стал перебой в работе дата-центре Xelent, который расположен на севере Петербурга. Его работоспособности помешал перебой в электроснабжении центра. Информацию подтвердили представители пресс-службы «ВКонтакте» в Twitter.


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