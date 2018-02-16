В Воронежской области школьники смотрят порно прямо на уроке

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В Воронежской области дети стали фигурантами громкого дела. Дело в том, что в школе компьютерные классы не имели системы контент-фильтрации. Поэтому дети получили неограниченный доступ к материалам, признанным экстремистскими (порно, наркотики, жестокость). Информацию сообщили в прокуратуре.

Специалисты правоохранительных органов провели проверку наличия эффективной работы систем контент-фильтрации в учебных учреждениях Россошанского района. По факту проверки были выявлены нарушения, которые подтверждают свободный доступ несовершеннолетних граждан к интернет-ресурсам, содержание которых способно нанести вред развитию несформированной психике ребенка. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что материалы о пропаганде насилия и жестокости, порнографии, антиобщественного поведения, информация о способах приобретения наркотических средств являются негативными для детей.

Директора трех школ получили представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности из-за наличия открытого доступа учеников к экстремистским материалам.