VistaNews.ru


Сообществам "ВКонтакте" разрешено публиковать "Истории"

Сегодня, 16:45

Пабликам социальной сети "ВКонтакте" разрешено выкладывать "Истории". Об этом 16 февраля сообщила сама организация.

На данный момент "истории" могут обнародовать сообщества, имеющие значение Прометея "огоньком". После такие возможности появятся у всех групп, отмечают в соцсети. Сообществам разрешено добавлять истории на мобильной платформе и веб-версии. Кроме того, администраторы групп смогут пользоваться всеми инструментами для редактирования публикаций, доступные и для личных "историй". В пределах сообществ сайт подготовил инструкцию и правила публикации.

Социальная сеть вынесла запрет на встраиваемую рекламу. Тут станут возможны нативные внедрения. С помощью данного раздела пользователи могут выкладывать свои фото и короткие видеоролики.


Поделиться:

Похожие новости


Иван
Сегодня, 17:36

Вопрос только в том, почему (и по чьей инициативе) это было запрещено до этого? Кто стоит за этим? Может снова ловушка?

Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.