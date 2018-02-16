Сообществам "ВКонтакте" разрешено публиковать "Истории"

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Пабликам социальной сети "ВКонтакте" разрешено выкладывать "Истории". Об этом 16 февраля сообщила сама организация.

На данный момент "истории" могут обнародовать сообщества, имеющие значение Прометея "огоньком". После такие возможности появятся у всех групп, отмечают в соцсети. Сообществам разрешено добавлять истории на мобильной платформе и веб-версии. Кроме того, администраторы групп смогут пользоваться всеми инструментами для редактирования публикаций, доступные и для личных "историй". В пределах сообществ сайт подготовил инструкцию и правила публикации.

Социальная сеть вынесла запрет на встраиваемую рекламу. Тут станут возможны нативные внедрения. С помощью данного раздела пользователи могут выкладывать свои фото и короткие видеоролики.