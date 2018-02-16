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Найден способ прочитать удаленное сообщение в WhatsApp

Сегодня, 16:08

Энтузиасты из США нашли способ читать в WhatsApp удаленные сообщения. Для этого не нужны посторонние приложения или перестройка мессенджера, достаточно лишь напрячь память и постараться процитировать стертую запись близко к тексту.

Разработчики мессенджера совсем недавно и по просьбам пользователей, включили функцию удаления сообщений, что в некоторых ситуациях бывает просто необходимым. При этом алгоритм сервиса дал практически незаметный сбой. Это выяснилось, когда эксперты процитировали одну из фраз при повторной переписке друг с другом.

WhatsApp предоставляет возможность полного удаления записи в течение не более чем семи минут после написания, однако уже в первые дни функционирования сервиса умельцы научились «тормозить» срок после откавычивания фраз. В настоящее время среди пользователей ведутся дебаты на тему, является ли особенность нового алгоритма скрытым дефектом, или же специально предоставленной опцией.


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