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Хакеры кощунственно исказили соболезнования жертвам Ан-148 на сайте правительства Рязани

Сегодня, 14:49

В Рязани произошло чрезвычайное и кощунственное происшествие. Неизвестные хакеры взломали сайт областного правительства и глумливо исказили размещенный там текст соболезнования жертвам крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

Сегодня уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина была вынуждена обратиться к гражданам с сообщением о взломе официального сайта. Неизвестные хакеры намеренно исказили текст соболезнования, вставив в него глумливые приписки, а также переписали заголовок с вопиющими грамматическими ошибками.

По словам омбудсмена, такие действия злоумышленников не должны остаться безнаказанными. Речь идет не о глупой шутке, а о намеренном глумлении над памятью погибших и чувствами их родственников. На борту самолета находился один житель Рязани, которого еще не успели оплакать на родине. Епихина также принесла извинение всем рязанцам от своего имени.


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