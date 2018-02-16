В Воронеже на видео попал дерзкий дрифтер на ВАЗе

Сегодня, 14:22

В Сети Воронежа опубликовали видео, на котором дерзкий водитель ВАЗа дрифтует прямо на оживленной дороге. Таким образом других автомобилистов предупредили о возможной опасности столкновения с гонщиком.

На видеозаписи, снятой на видеорегистратор одного из автомобилей, видно, как легковая машина ВАЗ в прямом смысле слова срывается со светофора и начинает бросаться из стороны в сторону. Остановить автомобиль водитель удосужился только на следующем светофоре.

Автор видеоматериала посоветовал другим быть осторожными, так как можно встретиться с данным гонщикам, у которго даже стекла "держатся на саморезах".

Однако пользователи, наоборот, восхитились автоманеврами, оставив много положительных комментариев.