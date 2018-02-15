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Tinder хочет запретить мужчинам начинать переписку первыми

Сегодня, 19:48

Tinder в скором времени хочет ввести возможность, с помощью которой девушки могут ограничить доступ мужчинам знакомиться первыми. Это рассказала представитель администрации приложения Мэнди Гинсберг.

Согласно ранее собранной информации, большинство пользовательниц Tinder не желают, чтобы на них оказывали влияние мужчины и начинали общение в соцсети. Гинсберг сказала, что дейтинговый сервис планирует устранить возможность общения, противоречащего моральным законам, между молодыми мужчинами и женщинами.

На данный момент еще точно не установлено, когда и как будет реализована такая функция. Возможно, ее сначала протестируют, а затем включат в следующее обновление приложения. На сегодняшнее время в приложении для знакомств Tinder можно начинать знакомство только после так называемого «мэтча» - совпадения. Переписки могут начинать представители обоих полов.

После обновления дейтинговый сервис будет похож на Bumble, где начинают диалог только женщины. Дейтинг-сервис Bumble придумал Андрей Андреев, гражданин Российской Федерации, сотрудничавший также с приложениями «Мамба» и Badoo.

Годом ранее Tinder хотел приобрести Bumble за 450 млн долларов, но Андреев не согласился на такое предложение.


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